У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр

У центрі Дніпра на вул. Володимира Антоновича, 27 старовинні будинки колишньої макаронної фабрики перетворили на сучасний офісний простір La Fabrica Seconda.

Про це пише “Наше місто Дніпро”.

Колись ці двоповерхові цегляні будівлі слугували житлом для працівників та інженерів підприємства, але десятиліттями стояли занедбані й могли піти під знесення. Завдяки реконструкції їх зберегли й оновили.

Проєкт реалізували архітектори Олег і Лілія Украіна на замовлення Дмитра Подопригори з компанії Gianni Estate.

Спочатку планували звести торгово-офісний центр із готелем, однак рішення змінили: відновили фундаменти й перекриття, додали мансарду, відтворили оздоблення фасадів. Між двома будівлями встановили сучасний скляний блок. Покрівлю зробили з фальцевого металу, як це було на початку ХХ століття.

Інтер’єри витримані в індустріальній естетиці: відкриті комунікації, бетон, цегла, чорний метал і дерево — без гіпсокартону. Усередині кварталу планують облаштувати зелене подвір’я.

За чотири роки завершили приблизно чверть задуму: повністю врятували один історичний будинок і звели скляну вставку. Цього вистачило, щоб зацікавити Philip Morris. Компанія орендувала весь комплекс і адаптувала його під свої офіси.

Фото: Лілія Украіна