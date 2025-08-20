Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року

Артем Черничко
Рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів частково обмежуватимуть із 21 серпня до 20 грудня 2025 року. Про це повідомили у комунальній корпорації “Київавтодор”.

У зазначений період дорожники планують відремонтувати мостове полотно.

Зображення: "Київавтодор"

Наприкінці червня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Парковий міст відремонтують за 25 мільйонів гривень. Відповідний тендер мав відбутися на платформі Prozorro.

Парковий міст — єдиний пішохідний міст у Києві, що сполучає Набережну-Хрещатицьку з Трухановим островом. Він був збудований у 1956–1957 роках за проєктом інституту "Укрпроектстальконструкція".

Фото: AlexanderVovck / Wikimedia Commons

Опубліковано: 20 серпня 2025
