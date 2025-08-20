Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року
Рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів частково обмежуватимуть із 21 серпня до 20 грудня 2025 року. Про це повідомили у комунальній корпорації “Київавтодор”.
У зазначений період дорожники планують відремонтувати мостове полотно.
Наприкінці червня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Парковий міст відремонтують за 25 мільйонів гривень. Відповідний тендер мав відбутися на платформі Prozorro.
Парковий міст — єдиний пішохідний міст у Києві, що сполучає Набережну-Хрещатицьку з Трухановим островом. Він був збудований у 1956–1957 роках за проєктом інституту "Укрпроектстальконструкція".
Фото: AlexanderVovck / Wikimedia Commons
Опубліковано: 20 серпня 2025