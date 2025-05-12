Кияни закликають відремонтувати велодоріжки на Північному мосту

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з закликом провести капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки на Північному мосту, що з'єднує Троєщину та Почайну.

Попри те, що міст декілька разів ремонтувався, велосипедно-пішохідну частину або не ремонтували зовсім, або робили це дуже давно. Наразі ця частина мосту перебуває у вкрай незадовільному та небезпечному стані, наголошує автор петиції.



Доріжка має численні пошкодження: тріщини, ями, нерівності та подекуди зруйноване покриття. Через це багато велосипедистів та інших користувачів персонального транспорту змушені пересуватися проїзною частиною, що є порушенням правил дорожнього руху й створює небезпеку як для них, так і для водіїв.

Нагадаємо, що незабаром Північний міст ремонтуватиме турецька компанія за 185 млн гривень.

Раніше ми писали, що у Києві планують розширити велосипедну мережу на Троєщині та Кудрявці.

Фото: УНІАН