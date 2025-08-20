У Львові запустили інтерактивну карту якості повітря

У Львові з'явилася інтерактивна онлайн-карта, що дозволяє відстежувати якість повітря в різних районах. Про це повідомили у Львівській міськраді.

Карта показує концентрацію чотирьох забруднюючих речовин: оксиду вуглецю (CO), оксиду азоту (NO), діоксиду азоту (NO2), діоксиду сірки (SO2), а також рівень шуму. Дані вимірює мобільна хімічна лабораторія. Інформацію оновлюватимуть щокварталу.

Новий інструмент допоможе мешканцям отримувати актуальну інформацію про стан повітря у своєму районі та планувати активності, особливо людям із дихальними захворюваннями. Раніше такі дані публікувалися у вигляді таблиць, що ускладнювало їхнє сприйняття.

Загалом у Львові є 54 точки для вимірювання якості повітря. Дані з карти доступні на порталі відкритих даних.