Київ увійшов до рейтингу столиць світу з найкращою якістю повітря

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Валерія Гуржий
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Київ посів 33 місце в рейтингу столиць світу з найкращою якістю повітря, розташувавшись між Амстердамом та Кіто.

Про це йдеться у щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality, повідомили у КМДА.

Зазначається, що Київ вже втретє опиняється в "зеленій зоні" рейтингу. Протягом минулого року у місті концентрація пилу фракції PM 2.5 становила 9.4 мг/м³. Тож 75% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низький або дуже низький.

Але бувають періоди, коли в Києві фіксується погіршення якості повітря. Серед причин забрудненості повітря минулого року були, зокрема, метеорологічні умови, транскордонний вплив, пожежі в екосистемах міста та області, ворожі обстріли.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшла 121 столиця. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дакка (Бангладеш), Душанбе (Таджикистан). До списку міст із найчистішим повітрям – Нассау (Багамські Острови), Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Папеете (Французька Полінезія).

Фото: sashaeve.medium.com

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Опубліковано: 20 березня 2025
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