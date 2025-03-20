Київ увійшов до рейтингу столиць світу з найкращою якістю повітря

Київ посів 33 місце в рейтингу столиць світу з найкращою якістю повітря, розташувавшись між Амстердамом та Кіто.

Про це йдеться у щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality, повідомили у КМДА.

Зазначається, що Київ вже втретє опиняється в "зеленій зоні" рейтингу. Протягом минулого року у місті концентрація пилу фракції PM 2.5 становила 9.4 мг/м³. Тож 75% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низький або дуже низький.

Але бувають періоди, коли в Києві фіксується погіршення якості повітря. Серед причин забрудненості повітря минулого року були, зокрема, метеорологічні умови, транскордонний вплив, пожежі в екосистемах міста та області, ворожі обстріли.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшла 121 столиця. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дакка (Бангладеш), Душанбе (Таджикистан). До списку міст із найчистішим повітрям – Нассау (Багамські Острови), Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Папеете (Французька Полінезія).

Фото: sashaeve.medium.com