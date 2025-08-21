У Києві встановили мініскульптуру “Крапля молока” — на честь організації, що рятувала немовлят

У Києві з’явилася нова бронзова мініскульптура "Крапля молока". Це вже 49-й об’єкт у межах історико-культурного проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко.

Скульптуру створили у формі краплі, всередині якої – обійми матері з дитиною. Її встановили на вул. Предславинській, 9, на головному фасаді Перинатального центру. Вона нагадує про однойменну організацію, засновану професором Євгеном Скловським у 1906 році. "Крапля молока" допомагала матерям із бідних родин: спершу молоком, а згодом — грошима, речами, житлом і роботою. Під час Першої світової війни організація відкривала ясла та пункти харчування, підтримувала біженців.

Фінансування брали на себе місцеві громади та меценати: центр на Подолі утримувала гільдія купців, на Печерську — військовий гарнізон і завод "Арсенал", а на Предславинській — юристи й лікарі району.

Організація діяла близько 20 років і встигла врятувати сотні дитячих життів. Вона налагодила безпечне харчування немовлят і завдяки стерилізованим сумішам значно знизила смертність дітей від шлунково-кишкових хвороб. Організація популяризувала грудне вигодовування та гігієну догляду, ставши раннім прообразом дитячих консультацій. Вона поєднала медичну й соціальну допомогу та залучила благодійників, перетворившись на інституцію соціального захисту. Досвід "Краплі молока" у 1920-х роках став основою державної системи охорони материнства й дитинства.

"Ми встановили скульптуру під табло, яке показує, скільки немовлят народилося в перинатальному центрі за добу. Кожен, хто знайде "Краплю молока", обов’язково побачить добрі новини для України", — пояснює вторка проєкту Юлія Бевзенко.

Скульптуру створив Юрій Белявський. За прикметою, якщо доторкнутися до "Краплі молока", то варто поділитися підтримкою.

Фото: Андрій Проць