Недобуд біля метро "Осокорки" вимагають прибрати — петиція набрала голоси

Петиція з вимогою демонтувати паркан і ліквідувати занедбаний будмайданчик біля станції метро "Осокорки" набрала 6 тисяч голосів, необхідних для розгляду Київрадою. Йдеться про територію, де понад десять років тому планували звести торговий центр Le Boulevard.

Земельну ділянку Київрада виділила ще у 2009 році. Замовником стала компанія "Скай-буд ЛТД", архітектором — Олександр Бабушкін. У 2010-х на місці встановили паркан, перекривши мешканцям Осокорків прямий прохід до метро. Це спричинило протести та конфлікти з охороною.

У 2015 році Київрада скасувала договір оренди та надала території статус скверу. Там почали висаджувати дерева. Однак згодом забудовник домігся скасування цього рішення у Верховному Суді. У 2021 році роботи поновили, але з початком повномасштабного вторгнення будівництво зупинилось — на стадії котловану з незавершеним фундаментом.

Залишки будівництва створюють низку проблем, каже автор петиції. По-перше, паркан досі заважає проходу до метро й змушує робити обхід, що у випадку повітряної тривоги додає щонайменше дві хвилини до маршруту до укриття. По-друге, конструкція перекриває огляд водіям на розв’язці поруч, що, за словами автора звернення, сприяє збільшенню кількості аварій. Також є побоювання щодо впливу глибокого котловану на безпеку самої станції метро.

"Вимагаємо знесення недобудов над станцією метро “Осокорки”, відновлення благоустрою та створення скверу", — підсумовує автор звернення.

Фото: Дмитро Перов, Олег Симороз