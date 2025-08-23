На Подолі почав курсувати відреставрований ретро-трамвай "1892"

На Подолі після реставраційних робіт запустили ретро-трамвай М2-М "1892", повідомили у КП "Київпастранс".

Він готовий до екскурсійних поїздок за маршрутом “Контрактова площа – площа Тараса Шевченка” та назад. Також вагон можна орендувати для святкових поїздок і культурних подій.

Реставрацію трамваю виконали фахівці Дарницького депо: відновили ходову частину, відремонтували візок і оновили інтер’єр.

Вагон стилізований під київські трамваї кінця XIX – початку XX століття: він має автентичний зовнішній вигляд і дерев’яне оздоблення салону.

У КМДА нагадали, що перший електричний трамвай у Києві запустили 13 червня 1892 року. Маршрут пролягав від Подолу до Олександрівського (нині – Володимирського) узвозу та мав довжину близько 1,5 км.

Фото: КМДА