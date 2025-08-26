Оранжерею на ВДНГ оновили: локація стала безбар'єрною

У серпні на ВДНГ запрацювала оновлена Оранжерея. Тепер простір безбарʼєрний, повідомляє пресслужба Національного комплексу “Експоцентр України”.

У павільйоні облаштували пандус біля входу, встановили дворівневу стійку адміністрації й оновили підлогове покриття виставкових залів у партнерстві з будівельною компанією “Інтергал-Буд”. Також розширили проходи для зручного пересування й маневрування і переробили вбиральню відповідно до норм інклюзивності.

До кінця 2025 року в Оранжереї планують створити навігацію по експонатах, а також аудіосупровід екскурсій.

Крім того, команда хоче розробити програму заходів для людей, які потребують реабілітації й людей з інвалідністю: лекції, воркшопи, концерти, виставки та сесії з терапевтичного садівництва.

“Доведено, що відвідування оранжерей та садів допомагає знижувати стрес і загалом регулювати психоемоційний стан. Зв’язок людини з природою — важливе джерело відновлення, тому ми прагнемо, аби всі відвідувачі мали рівний доступ”, — розповіла Наталія Парцей, керівниця Оранжереї.

Оранжерея — не єдина локація ВДНГ, яку оновили за принципами безбар’єрності. У 2024 році пандуси встановили біля найбільш відвідуваних павільйонів №1, №4 та №6. Крім того, з 2021-го на території Експоцентру працює Урбан-парк, який також було створено з урахуванням принципів безбар’єрності, а у 2025-му відкриється Терапевтичний сад — ще один повністю безбар’єрний простір для відновлення військових та ветеранів.

Фото: Національний комплекс “Експоцентр України”