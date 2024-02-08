Внаслідок російської ракетної атаки постраждали павільйони й оранжерея ВДНГ

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Ірина Маймур
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Національний комплекс «Експоцентр України» було пошкоджено внаслідок ранкової ракетної атаки росіян 7 лютого.

Про це повідомив генеральний директор комплексу Євген Мушкін.

Він оцінив збитки від ракетного удару в понад 300 тисяч гривень.

Вибуховою хвилею вибито вікна в десяти павільйонах та будівлях експоцентру. Також постраждали три павільйони-памʼятки архітектури на центральній площі та оранжерея.

Павільйони ВДНГ уже вдруге зазнають пошкоджень в результаті російського обстрілу. Уперше це сталося 31 грудня. Тоді повибивало вікна, постраждали оранжерея, павільйони 1 та 5.

Нагадаємо, що 7 лютого російські окупанти атакували Київ ракетами. Внаслідок удару загинуло 4 людини, понад 40 осіб отримали поранення.

Фото: Євген Мушкін

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Опубліковано: 08 лютого 2024
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