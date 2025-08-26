Один із парків Києва перейменують на честь Сергія Параджанова

Парк “Юність” у Солом’янському районі Києва планують перейменувати на честь видатного режисера Сергія Параджанова. Проєкт рішення підтримала постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій.

Сергій Параджанов у 1984 році. Фото: Юрій Мечитов / Wikimedia Commons

З ініціативою щодо перейменування виступили Національна спілка кінематографістів України та “Національний центр Олександра Довженка”. Цю пропозицію також погодила Комісія з питань найменувань та громадськість під час електронного голосування в застосунку “Київ Цифровий”.

Сергій Параджанов (1924–1990) — український та вірменський кінорежисер, сценарист і художник. Відомий своїм унікальним візуальним стилем, що поєднував народні мотиви, символізм і поетичну образність. Його найвідоміші фільми — “Тіні забутих предків” (1965) і “Колір граната” (1968) — стали кінокласикою.

ЮНЕСКО оголосило 2024 рік роком Сергія Параджанова на честь 100-річчя від дня його народження.

Наразі в Києві є два топоніми на честь Параджанова — це вулиця і провулок у Шевченківському районі.

Опубліковано: 26 серпня 2025
