На Либідській завершили Меморіал пам’яті геноциду кримських татар: там встановили ілюмінацію

25 серпня на Меморіалі пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу на Либідській площі встановили нічну ілюмінацію, повідомив Меджліс кримськотатарського народу.

Це фінальний етап облаштування Меморіалу, який відкрили 11 вересня 2024 року.

Пам’ятник складається з трьох стел із кортенової сталі. На них зазначені три найтрагічніші події в історії кримських татар: анексія Криму російською імперією у 1783 році, депортація кримськотатарського народу 1944 року та окупація Криму росією у 2014 році.

На стінах меморіалу розмістили вертикальні елементи у формі вантажних вагонів — символ примусової депортації. На них викарбувані назви міст і селищ, які радянська влада перейменувала після виселення кримських татар.

Центральний елемент меморіалу — скульптура у вигляді чаші з кипарисом, яка символізує скорботу. Її основа — стилізований дім, прикрашений рослинним орнаментом. Він уособлює культурну спадщину народу та його глибокий зв’язок із Кримом.

До 2016 року на місці теперішнього меморіалу у сквері на Либідській площі стояв пам’ятник чекістам.

Фото: Меджліс кримськотатарського народу