Вулицю Ахматової в Києві просять перейменувати на честь Дмитра Гнатюка: петиція

У Києві зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати вулицю Анни Ахматової в Дарницькому районі.

Автор петиції зазначає, що ця магістраль — одна з найдовших на лівому березі столиці, проходить через густонаселені житлові масиви та має важливе міське значення. Водночас ім’я російської поетеси, яка не має жодного стосунку до України, не повинно символічно позначати цей простір, вважає він.

Замість Ахматової вулицю пропонують назвати на честь українського оперного співака Дмитра Гнатюка.

"Його голос став частиною української культурної спадщини, а пісня „Як тебе не любити, Києве мій“ у його виконанні стала неофіційним гімном нашого міста. Саме цими словами Гнатюк виразив почуття мільйонів киян і всіх, хто любить Київ", — йдеться в тексті петиції.

На думку ініціатора звернення, таке перейменування вшанує пам’ять великого українця, який прославляв Київ і Україну у світі, а також стане частиною процесу дерусифікації та деколонізації столиці.

Дмитро Гнатюк — видатний український оперний співак, Народний артист України, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Почесний громадянин Києва. Він помер у Києві 2016 року.

Фото: Національна опера України; Національний музей історії України