На Подолі хочуть облаштувати сквер імені Самійла Кішки

Ірина Маймур
Біля дзвіниці церкви Миколи Доброго на вулиці Покровській у Києві планують створити сквер імені гетьмана Самійла Кішки.

Про це повідомили в ГО "Україна Інкогніта".

Площа ділянки становить близько 600 квадратних метрів. Зараз територія заросла бур’янами та кущами, де безхатьки влаштували стихійну вбиральню. В організації кажуть, що згодом оголосять відкритий конкурс на найкращий проєкт скверу.

Гетьман Самійло Кішка у 1570-х потрапив у турецький полон і 25 років провів на галерах у рабстві. Він дав обітницю святому Миколаю, що збудує храм на його честь у випадку визволення. Після бунту й втечі він повернувся в Україну та виконав обіцянку — звів п’ятибанну дерев’яну церкву Миколи Доброго з дзвіницею.

Храм неодноразово перебудовували: у 18 столітті поруч з’явилася мурована дзвіниця, у 19-му — відновлена церква у стилі класицизм за проєктом архітектора Андрія Меленського. У 1930-х роках більшовики зруйнували храм, але дзвіниця збереглася. Нині у ній діє греко-католицька церква.

Фото: ГО "Україна Інкогніта"

Опубліковано: 28 серпня 2025
