Вулицю Станіславського в Києві перейменували на честь Богдана Ступки

У Києві офіційно перейменували вулицю Станіславського на вулицю Богдана Ступки. Саме тут раніше жив актор.

До Дня його народження на фасадах будинків з'явилися таблички з новою назвою. Рішення про перейменування Київрада ухвалила ще у вересні 2024 року після опитування у застосунку “Київ Цифровий”.

У Національному театрі Франка назвали це “особливим знаком пам’яті для маестро".

“Тепер його ім’я житиме не лише в наших серцях і мистецькій спадщині, а й на карті Києва — міста, яке він любив і яке любило його”, — йдеться у дописі театру.

Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в селищі Куликів на Львівщині. Закінчив акторську студію при Львівському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де пропрацював 17 років.

У 1978 році перейшов до Київського театру імені Івана Франка на запрошення свого наставника Сергія Данченка. З 2001 року і до кінця життя очолював цей театр.

Ступка зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Його кінодебют відбувся у фільмі Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою" (1971). У 1993-му він став лауреатом Шевченківської премії.

Фото: Національний театр Франка