У Білій Церкві виставили на продаж історичну будівлю пошти 1833 року

У Білій Церкві виставили на продаж частину ансамблю споруд пошти (Стара пошта), що є національною пам’яткою архітектури.

Стартова ціна — 2 мільйони 449 тисяч гривень, повідомляє "Еспресо: Біла Церква".

Аукціон оголосила “Укрпошта” на національній електронній біржі.

Будівлю звели у 1833 році коштом сім’ї Браницьких за авторським проєктом невідомого архітектора. Її площа становить майже 820 квадратних метрів.

Нині комплекс перебуває у занедбаному стані: вибиті вікна, зруйновані стіни, дірки у стелі та сміття всередині. До 2020 року тут працювало відділення “Укрпошти”.

Питання відновлення пам’ятки неодноразово підіймали місцеві депутати, але далі обговорень справа не просувалася. Тепер громада має шанс викупити будівлю.

На 75-й позачерговій сесії Білоцерківської міськради депутатка Олена Фастівська запропонувала придбати пам’ятку за стартовою ціною для потреб громади.

“Я пропоную викупити її від імені громади. І зберегти пам’ятку національного значення для майбутніх поколінь. У нашій громаді загалом лише дев’ять пам’яток, із них у місті разом із дендропарком „Олександрія“ — вісім. Архітектурних споруд — усього сім”, — сказала депутатка.

Депутати підтримали звернення до ”Укрпошти” з проханням надати громаді пріоритетне право викупу або передати будівлю у комунальну власність безоплатно.

Будинок художньої творчості, частиною якого є ансамбль пошти, вважають архітектурною перлиною Білої Церкви. Він розташований неподалік центру міста й упродовж десятиліть був важливим культурним осередком.