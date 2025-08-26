У центрі Києва продають під забудову садибу 1888 року

У Києві за $3,7 мільйона продають садибу на вул. Велика Васильківська, 39Г, збудовану в 1888 році.

Оголошення про продаж опублікувало агентство нерухомості Sion.

Це чотириповерхівка з підвалом площею 1256 м². З початку 2000-х років вона фактично не використовується, а нині закрита будівельною сіткою.

Разом із садибою пропонують "передпроєкт" її реконструкції: за планом будинок можна перебудувати на 11 поверхів, додавши ще чотири зверху та щонайменше три підземні рівні з паркінгом. Загальна площа після реконструкції може зрости утричі.

Будівлю звели для сім’ї Вереденків. Архітектором, ймовірно, був Ромуальд Тустановський. Садиба кілька разів змінювала власників. У 1891 році нею володів купець Ш. Боришпольський, у 1894-му — Л. Ільчицький. У садибі в різні роки містилися: перукарня, бакалійна лавка, магазини одягу та білизни, столярна та годинникова майстерні, пральня. У 1919 році тут розташовувався Деміївський райком комсомолу.

У 1941 році за проєктом архітектора А. Хазанова будинок надбудували ще двома поверхами, зберігши загальний стиль. Нині будівля – типовий приклад неоренесансу кінця XIX століття з симетричним фасадом, парадним входом, балконами та площею для магазинів на першому поверсі.

Попри історичну цінність, садиба не внесена до реєстру пам’яток: надбудова, на думку пам’яткоохоронців, позбавила її автентичності. Це й відкриває шлях для радикальної реконструкції.

Фото: kyiv-heritage.com; Sion