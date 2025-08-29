Кияни вимагають безпечної велоінфраструктури — зареєстрували петицію

На сайті Київради зареєстровано петицію , що закликає владу переглянути й вдосконалити політику розвитку велосипедної інфраструктури в столиці.

Автори звернення, що вже зібрало понад 400 підписів, наголошують на трьох основних проблемах існуючої велосипедної інфраструктури: небезпечні велодоріжки, відсутність парковок і заборона провозу велосипедів у метро.

Небезпечні велодоріжки . Велодоріжки часто не відокремлені від тротуарів, що створює конфлікти з пішоходами. Незручне розташування велодоріжок далеко від проїжджої частини призводить до того, що їх використовують пішоходи.

Відсутність парковок. У місті практично немає безпечних місць для зберігання велосипедів. Це є головним стримувальним фактором для людей, які хотіли б пересісти на двоколісний транспорт.

Заборона у метро. Чинні правила не дозволяють перевозити велосипеди в метро без розбирання, що унеможливлює комбіновані маршрути.

Ініціатори петиції пропонують кілька рішень для створення безпечного велосипедного середовища:

Розділення потоків. Велодоріжки мають бути фізично відокремлені від пішохідних зон, а також розташовані ближче до проїзної частини.

Система парковок. Пропонується створити міську мережу охоронюваних велопарковок, а також зобов'язати забудовників облаштовувати місця для зберігання велосипедів у будинках.

Дозвіл на проїзд у метро. Автори закликають переглянути правила столичного метрополітену, дозволивши провозити велосипеди у позапікові години.

На думку авторів, впровадження цих змін допоможе створити комфортне й безпечне велосипедне середовище, що сприятиме розвантаженню дорожньої мережі міста й розвитку сталої мобільності в Києві.

Фото: Maxim Kostenko / Unsplash