Кияни вимагають безпечної велоінфраструктури — зареєстрували петицію
На сайті Київради зареєстровано петицію, що закликає владу переглянути й вдосконалити політику розвитку велосипедної інфраструктури в столиці.
Автори звернення, що вже зібрало понад 400 підписів, наголошують на трьох основних проблемах існуючої велосипедної інфраструктури: небезпечні велодоріжки, відсутність парковок і заборона провозу велосипедів у метро.
- Небезпечні велодоріжки. Велодоріжки часто не відокремлені від тротуарів, що створює конфлікти з пішоходами. Незручне розташування велодоріжок далеко від проїжджої частини призводить до того, що їх використовують пішоходи.
- Відсутність парковок. У місті практично немає безпечних місць для зберігання велосипедів. Це є головним стримувальним фактором для людей, які хотіли б пересісти на двоколісний транспорт.
- Заборона у метро. Чинні правила не дозволяють перевозити велосипеди в метро без розбирання, що унеможливлює комбіновані маршрути.
Ініціатори петиції пропонують кілька рішень для створення безпечного велосипедного середовища:
- Розділення потоків. Велодоріжки мають бути фізично відокремлені від пішохідних зон, а також розташовані ближче до проїзної частини.
- Система парковок. Пропонується створити міську мережу охоронюваних велопарковок, а також зобов’язати забудовників облаштовувати місця для зберігання велосипедів у будинках.
- Дозвіл на проїзд у метро. Автори закликають переглянути правила столичного метрополітену, дозволивши провозити велосипеди у позапікові години.
На думку авторів, впровадження цих змін допоможе створити комфортне й безпечне велосипедне середовище, що сприятиме розвантаженню дорожньої мережі міста й розвитку сталої мобільності в Києві.
Фото: Maxim Kostenko / Unsplash
Опубліковано: 29 серпня 2025