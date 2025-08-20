На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км

На Закарпатті створюють новий велосипедний маршрут довжиною майже 400 кілометрів. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Маршрут простягатиметься через всю область — від Малого Березного, з можливістю вийти на нього від словацького, угорського та польського кордонів, перетинаючи карпатські хребти аж до Усть-Чорної, Ясіні та Румунії.

Зображення: "Велосипедні міста"

Він буде доступним та інклюзивним, матиме різні рівні складності, що дасть змогу подорожувати як досвідченим велосипедистам, так і новачкам. На шляху будуть вказівники, місця відпочинку, інформація про цікаві об’єкти поруч, а також про локації, де можна пообідати, зупинитись на нічліг чи отаборитись.

Першу ділянку завдовжки 55 км відкриють 31 серпня — вона з'єднає Усть-Чорну та Ясіню.