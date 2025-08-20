На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км

Артем Черничко
На Закарпатті створюють новий велосипедний маршрут довжиною майже 400 кілометрів. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Маршрут простягатиметься через всю область — від Малого Березного, з можливістю вийти на нього від словацького, угорського та польського кордонів, перетинаючи карпатські хребти аж до Усть-Чорної, Ясіні та Румунії.

Зображення: "Велосипедні міста"

Він буде доступним та інклюзивним, матиме різні рівні складності, що дасть змогу подорожувати як досвідченим велосипедистам, так і новачкам. На шляху будуть вказівники, місця відпочинку, інформація про цікаві об’єкти поруч, а також про локації, де можна пообідати, зупинитись на нічліг чи отаборитись.

Першу ділянку завдовжки 55 км відкриють 31 серпня — вона з'єднає Усть-Чорну та Ясіню.

Опубліковано: 20 серпня 2025
