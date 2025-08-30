На Совських ставках у Києві вирубали понад 40 дерев

На території Совських ставків у Голосіївському районі Києва невідомі знищили багатовікові дерева.

Про це повідомила громадська діячка та депутатка Київради Олеся Пинзеник.

Боротьба за збереження цієї зеленої зони триває понад десять років. За словами депутатки, громада вже виграла низку судів, а земля на площі 19 га була передана у комунальну власність та закріплена за "Київзеленбудом" для створення парку. Відповідна ініціатива була зареєстрована у 2021 році.

Вирубка велася на суміжній ділянці площею близько 1500 м², яка належить Українському товариству сліпих (УТОС) для обслуговування гідроочисних споруд. Самих споруд на місці немає. Чому вирубали дерева і які документи це дозволили, поки невідомо.

За словами Пинзеник, це нагадує “туалетну схему”. Вона наголосила, що на місці не буде “мультифункціональних ЖК чи ТРЦ”, а планується парк. Юристи готують звернення до департаменту земельних ресурсів, департаменту захисту довкілля та департаменту територіального контролю КМДА, аби з’ясувати підстави вирубки.

Департамент захисту довкілля повідомив , що на ділянці зафіксували 46 знищених дерев різних порід і розмірів. Інформацію передали до Спеціалізованої екологічної прокуратури, щоб встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Фото: Олеся Пинзеник