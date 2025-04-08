У Карпатах можуть почати вирубувати праліси для будівництва лісової автодороги

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Валерія Гуржий
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У Карпатах можуть почати вирубувати праліси для будівництва лісової автодороги. Відповідні лісорубні квитки в межах пралісу та його буферної зони вже виписані.

Про це повідомили в WWF-Україна.

Зазначається, що прокладання дороги та супровідні рубки в таких лісах — незаконні та несуть загрозу унікальним природним екосистемам України. А ще це суперечить українському законодавству, міжнародним зобов’язанням та вимогам ЄС щодо збереження лісів.

В організації закликали ДП "Ліси України", Державне агентство лісових ресурсів України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України скасувати лісорубні квитки та не допустити протиправного знищення найцінніших лісів України.

Журналістка Олена Мудра вже зафіксувала підготовку до прокладання автодороги на території лісництв "Шипот" та Лютянського Ужгородського надслісництва. За її словами, лісова автодорога вестиме до "Вітропарків", які пов’язують з нардепом Максимом Єфімовим та Едуардом Мкртчаном.

"Міндовкілля заявляє, що такі дороги потрібні, щоб збільшити обсяги лісозаготівлі, бо у Карпатах вона недостатня. Але дикий збіг – ці матеріали лісовпорядкування дороги, розроблені за проєктами ФОПів на основі фіктивних даних від лісівників, збігаються з логістичними потребами "Вітропарків", – додала Олена Мудра.

Вона також зауважила, що тендер на будівництво лісової автодороги виграло ТОВ "Уждорбуд", яке повʼязане з міським головою Ужгорода Богданом Андрієвим.

Фото: Олена Мудра

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Опубліковано: 08 квітня 2025
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