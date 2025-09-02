У Львові збудували меморіальний павільйон із пресованої землі

Ірина Маймур
У львівському сквері на розі вулиць Замарстинівської та Липинського збудували меморіальний павільйон із пресованих земляних блоків.

Він присвячений Рафалу Лемкіну — юристу, який уперше запровадив поняття геноциду.

Проєкт створили архітектори та співзасновники Materia Lab Анна Помазанна й Михайло Шевченко в межах Experimental Fellowship at Bauhaus Earth. До будівництва долучилися студенти Харківської школи архітектури.

Матеріальність стала центральним символом павільйону, пояснюють у команді. Використання локальної землі в конструкції споруди формує прямий звʼязок з історією міста та його трагічними подіями.

Для земляних блоків павільйону використали ґрунт із котловану муніципального житла на вулиці Миколайчука. Майже всі матеріали та елементи конструкції були знайдені в радіусі 20 кілометрів від Львова. Це фундаментні блоки зі старої промислової будівлі, дерево та метал із даху будинку, пошкодженого внаслідок обстрілу.

16 жовтня в Центрі міської мобільності на вулиці Бандери, 24 відкриють виставку, що презентує результати проєкту.

Фото: Materia Lab / Златослава Криштафович / Михайло Шевченко

Опубліковано: 02 вересня 2025
