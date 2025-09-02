Вулицю Регенераторну в Києві просять перейменувати на честь Героїв Іловайська

Вулицю Регенераторну в Дніпровському районі столиці пропонують перейменувати на честь Героїв Іловайська.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

"29 серпня кожного року Україна вшановує пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Підґрунтям для цієї дати стала Іловайська трагедія, коли російсько-фашистська армія всупереч домовленостям про припинення вогню, знищила угруповання ЗСУ, яке мало виходити з оточення", — йдеться у тексті петиції.

Автор петиції закликає до перейменування, аби вшанувати пам’ять “тих, хто пройшов пекло цієї трагедії”.

За офіційними даними, під час подій під Іловайськом загинуло 366 українських військових, понад 400 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 зникли безвісти.

Фото: Олександр Глядєлов