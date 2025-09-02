Киянин на велосипеді спустився ескалатором метро — його затримала поліція

У Києві притягнули до відповідальності студента, який заради зйомки контенту спустився на велосипеді ескалатором у метро. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу телеграм-каналів, де з'явилося відео, як хлопець спускається на велосипеді на станції "Арсенальна".

Порушником виявився 22-річний студент столичного університету, який, за словами поліції, “у погоні за ексклюзивними відео знехтував особистою безпекою та безпекою інших пасажирів”.

На хлопця склали адмінпротокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали направлено до Печерського суду, який визначить покарання. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Фото: Національна поліція України, Sylwia Bartyzel / Unsplash