Артпоїзд "Малевич" запустили у київському метро

У Києві на "синій" лінії метрополітену почав курсувати артпоїзд, присвячений видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. Це частина промокампанії нового фільму "Малевич”, прем'єра якого відбудеться 11 вересня.

Артпоїзд курсуватиме до кінця жовтня, повідомили в КМДА.

Оформленням займалася команда художників Paint Hunters. Зовні вагон поїзда прикрашений яскравими геометричними фігурами в стилі художника та його "чорним квадратом".

Всередині пасажири можуть побачити інформаційні постери про життя й творчість митця — зокрема про те, що він народився в Києві, навчався у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка та викладав у Київському художньому інституті.

Фільм “Малевич” розповідає про ключові події в житті художника, його велике кохання, біль за селян під час Голодомору та спротив більшовицьким порядкам. Головні ролі виконали актори Театру імені Івана Франка.

Фото: КМДА