Кияни просять залишати вагони метро відчиненими під час нічних тривог

Ірина Маймур
На сайті Київради з’явилася петиція з пропозицією залишати на підземних станціях частину поїздів метро з відчиненими дверима під час нічних повітряних тривог.

Автор звернення нагадує, що мешканці, які укриваються від обстрілів у метро, змушені годинами сидіти на підлозі чи сходах або стояти у вестибюлях. Відкриті вагони могли б створити додаткові місця та поліпшити умови перебування під землею.

“Пропоную ухвалити рішення про залишення на підземних станціях метро хоча б частини поїздів із відчиненими дверима під час повітряних тривог у нічний час”, — йдеться у зверненні.

Автор додає, що така ініціатива не потребує значних витрат, але допоможе розмістити більше людей у безпеці під час тривалих тривог і масованих атак.

Фото: Олексій Філіпов / UNICEF Ukraine

Опубліковано: 02 вересня 2025
