У Києві створили карту, що показує відстань від зупинок до укриттів
Громадська організація "Пасажири Києва" розробила інтерактивну карту, яка показує відстань від зупинок "Київпастрансу" до найближчих укриттів.
Мета проєкту — допомогти пасажирам швидко знаходити безпечні місця, а також звернути увагу міської влади на необхідність облаштування укриттів біля найбільш завантажених зупинок.
Для створення карти аналітики використали дані про 2739 зупинок громадського транспорту та 4047 укриттів. На карті зупинки позначено різними кольорами, що вказують на відстань до найближчого сховища: від зеленого (невелика відстань) до червоного. Зупинки, від яких до укриття понад 500 метрів, позначені чорним. Таких "чорних" зупинок у столиці — близько 600.
За даними дослідження, середня відстань від зупинки до укриття становить 160 метрів. Водночас близько 640 зупинок мають укриття на відстані до 25 метрів.