У Києві створили карту, що показує відстань від зупинок до укриттів

Артем Черничко
Громадська організація "Пасажири Києва" розробила інтерактивну карту, яка показує відстань від зупинок "Київпастрансу" до найближчих укриттів.

Мета проєкту — допомогти пасажирам швидко знаходити безпечні місця, а також звернути увагу міської влади на необхідність облаштування укриттів біля найбільш завантажених зупинок.

Скриншот карти. Зображення: "Пасажири Києва"

Для створення карти аналітики використали дані про 2739 зупинок громадського транспорту та 4047 укриттів. На карті зупинки позначено різними кольорами, що вказують на відстань до найближчого сховища: від зеленого (невелика відстань) до червоного. Зупинки, від яких до укриття понад 500 метрів, позначені чорним. Таких "чорних" зупинок у столиці — близько 600.

За даними дослідження, середня відстань від зупинки до укриття становить 160 метрів. Водночас близько 640 зупинок мають укриття на відстані до 25 метрів.

Опубліковано: 04 вересня 2025
