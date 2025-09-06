У Дарницькому районі хотіли забудувати 16 гектарів лісу

У Києві виконали рішення Господарського суду та скасували реєстрацію земельної ділянки лісового фонду площею майже 16 гектарів у Дарницькому районі.

Її хотіли забудувати, інформує Київська міська прокуратура.

Йдеться про ділянку на вул. Лісній — її вартість сягає понад 72 мільйонів гривень.

Приватне товариство придбало комплекс будівель в іншого підприємства, яке не було законним користувачем цієї земельної ділянки, і намагалось без погодження Київради оформити її у власність для подальшої забудови.

Для цього воно замовило технічну документацію та погодило зміну цільового призначення. Згодом товариство зареєструвало цю земельну ділянку. Однак за позовом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва реєстрацію скасували.