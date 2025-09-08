У Маріуполі окупанти знищили всі українські мурали й пам’ятники

Ірина Маймур
Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі на Донеччині знищили всі українські мурали, пам’ятники та постаменти.

На їхньому місці з’явилися нові — з російськими триколорами, “героями СВО”, Петром I і Катериною II, повідомили в Маріупольській міській раді.

У міськраді наголошують, що ці дії є частиною політики символічної деукраїнізації міста та нав’язування проросійського наративу.

“Місто насильно русифікують, а історичні події свідомо викривлюють”, — зазначили в повідомленні.

Волонтер і директор “Маріупольського телебачення” Микола Осиченко в коментарі “Еспресо” додав, що окупанти також перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект. Там встановили пам’ятник прянику й самовару.

Фото: Маріупольська міська рада

Опубліковано: 08 вересня 2025
