У Маріуполі окупанти "відновили" драмтеатр, розбомблений ними на початку вторгнення

308
Артем Черничко
Окупаційна адміністрація Маріуполя заявила про завершення ремонту драматичного театру, який був розбомблений російською авіацією в березні 2022 року. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

“Місцеві ЗМІ заявляють, що фасадні роботи виконані на 100%. Всередині тривають оздоблювальні роботи. Наприкінці цього року окупанти обіцяють вже представити перший спектакль на місці трагедії”, – йдеться у повідомленні.

Драматичний театр Маріуполя, що використовували як бомбосховище, 16 березня 2022 року був розбомблений російською авіацією. У травні того року видання Associated Press опублікувало розслідування — у ньому йшлося про загибель близько 600 людей, які перебували всередині і за межами будівлі в той момент.

Розслідування базувалося на свідченнях 23 осіб, що вижили під час удару, рятувальників та людей, знайомих із укриттям у драмтеатрі. Журналісти використовували зняті всередині будівлі фото та відео, а також 3D-модель театру, яку переглядали безпосередні свідки та експерти.

Фото: Маріупольська міська рада

Опубліковано: 22 серпня 2025
