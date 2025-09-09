Кличко відхилив петицію про доступ до туалетів у метро

Київський міський голова Віталій Кличко відповів на електронну петицію , що закликала дозволити пасажирам відвідувати вбиральні в метрополітені. За його словами, відкриття доступу до службових туалетів поки що неможливе, але в майбутньому ситуація зміниться.

У відповіді йдеться, що вбиральні наявні лише для персоналу метро. Відкрити їх для пасажирів не дозволяють архітектурні та інженерні особливості станцій, а також питання безпеки, особливо під час воєнного стану.

Водночас, за словами мера, нові будівельні норми, що діють з 2018 року, вимагають облаштування санвузлів під час будівництва чи реконструкції станцій. Зокрема, туалети будуть передбачені на нових станціях "Мостицька" та "Варшавська" Сирецько-Печерської лінії, що будуються в напрямку Виноградаря. Також їх облаштують під час проведення капремонтів на вже існуючих станціях.

“Водночас відзначимо, що під час повітряної тривоги на станціях метрополітену, які використовуються як укриття для населення, забезпечується вільний та безоплатний доступ до службових санітарних вузлів”, — йдеться у відповіді.

Авторка петиції зазначала, що відсутність туалетів у метро створює значні незручності для пасажирів, особливо під час тривалих поїздок і пересадок. Вона пропонувала запровадити символічну плату за користування для забезпечення обслуговування. Подібні петиції вже двічі розглядалися у 2022 році, але не принесли результатів.

Фото: D Kochub / Unsplash