У Києві запустили інтерактивну мапу озеленення міста

Компанія "ЛУН" представила інтерактивну мапу озеленення Києва, створену у співпраці з GIS-аналітиком Тарасом Казанцевим. Сервіс дозволяє побачити, наскільки кожен район насичений парками, скверами й іншою рослинністю.

За даними мапи, найбільш зеленими районами виявилися Голосіїв (60% території вкрито зеленню), Сирець (54%), Біличі (52%) та Борщагівка (49%).

Карта озеленення Києва від "ЛУН" (скриншот)

Найменш зеленими є Поділ, Почайна, Мінський масив, Печерськ (уздовж Антоновича і до Басейної) і Позняки (уздовж Дніпровської набережної) та північний схід Соцміста.

Для створення мапи були використані супутникові знімки високої роздільної здатності Sentinel-2 та WorldView. Спеціальний алгоритм аналізує дані й визначає частку зелених насаджень у кожному мікрорайоні.

Розробники підкреслюють, що відсоток озеленення безпосередньо впливає на температуру повітря. Різниця між "бетонними джунглями" та парковою зоною може сягати 10-15°C, що впливає на комфорт і здоров'я мешканців.

Фото: Kateryna Ivasiva / Unsplash