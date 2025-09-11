У Києві відкрили перший в Україні інклюзивний спорткомплекс для ветеранів

У Києві відкрили спорткомплекс LOKO CHOKOlivka — перший в Україні повністю інклюзивний простір для ветеранів і військовослужбовців.

Проєкт реалізував футбольний клуб "Локомотив" та "Укрзалізниця" за фінансової підтримки Фонду Говарда Баффетта, повідомили в пресслужбі клубу.

Комплекс на Чоколівці збудували у 1963 році для волейбольної команди "Локомотив". Десятки років він перебував у занедбаному стані, а тепер відновлений і повністю доступний для людей з інвалідністю.

Тут облаштували футбольний, баскетбольний, волейбольний та тенісний майданчики, зали для фітнесу й єдиноборств, тренажерні зони, локації для піклболу та петанку, масажні й реабілітаційні кімнати. Реконструкція тривала понад чотири роки та коштувала близько 50 мільйонів гривень. Усі витрати покрили донори та меценати.

Говард Баффетт особисто завітав на відкриття: зіграв у петанк і піклбол, поспілкувався з ветеранами, баскетболістами на кріслах колісних, гравцями ампфутбольних команд "Ахіллес" та "Буревій", спортсменами Invictus Games і пацієнтами Superhumans.

LOKO CHOKOlivka — це другий об’єкт у структурі “Локомотива”. Перший стадіон клубу минулоріч постраждав від російського обстрілу. На його місці вже в жовтні почнуть зводити нову арену "Локо Сіті" на 3 тисячі глядачів із футбольним полем, урбан-парком і скеледромом.

Фото надані БЖ пресслужбою ФК “Локомотив”