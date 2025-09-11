У Києві облаштували сквер на місці демонтованих МАФів

У Подільському районі Києва на вулиці Івана Виговського облаштували сквер на місці демонтованих МАФів.

Про це повідомили у КМДА.

Тут розчистили майже 270 квадратних метрів площі, висадили зелені насадження та встановили елементи для відпочинку.

Демонтаж 18 незаконних МАФів розпочався в червні: 11 прибрало КП “Київблагоустрій”, ще сім підприємці демонтували самостійно.

Загалом у Києві вже близько 20 локацій, де замість хаотичних торгових точок створюють сквери й сучасні громадські простори. Такі зміни відбуваються у місцях, де стихійна торгівля ускладнювала евакуаційні шляхи, а також у житлових масивах, що потребують доглянутих зелених зон.

Фото: КМДА / Любов Голуб'ятнікова