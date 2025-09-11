У Києві облаштували сквер на місці демонтованих МАФів

34
Ірина Маймур
share share

У Подільському районі Києва на вулиці Івана Виговського облаштували сквер на місці демонтованих МАФів.

Про це повідомили у КМДА.

Тут розчистили майже 270 квадратних метрів площі, висадили зелені насадження та встановили елементи для відпочинку.

Демонтаж 18 незаконних МАФів розпочався в червні: 11 прибрало КП “Київблагоустрій”, ще сім підприємці демонтували самостійно.

Загалом у Києві вже близько 20 локацій, де замість хаотичних торгових точок створюють сквери й сучасні громадські простори. Такі зміни відбуваються у місцях, де стихійна торгівля ускладнювала евакуаційні шляхи, а також у житлових масивах, що потребують доглянутих зелених зон.

Фото: КМДА / Любов Голуб'ятнікова

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 вересня 2025
share share
У Києві відкрили перший в Україні інклюзивний спорткомплекс для ветеранів У Києві відкрили перший в Україні інклюзивний спорткомплекс для ветеранів Acne Studios відкрив у Парижі штаб-квартиру в будівлі 18 століття Acne Studios відкрив у Парижі штаб-квартиру в будівлі 18 століття Ретропоїзд 70-х курсуватиме Італією лише три вікенди восени Ретропоїзд 70-х курсуватиме Італією лише три вікенди восени У Лондоні стару поліцейську дільницю перетворили на житловий комплекс У Лондоні стару поліцейську дільницю перетворили на житловий комплекс
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.