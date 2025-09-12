У Києві на ВДНГ облаштували памп-трек для катання на скейтбордах і роликах

В Урбан-парку на ВДНГ у Києві облаштували новий асфальтний памп-трек.

Про це повідомляє пресслужба Експоцентру України.

Памп-трек — це спеціально спроєктована хвилеподібна траса для катання на велосипедах, самокатах, скейтбордах і роликах. Рух на ній відбувається без педалювання чи поштовхів — лише завдяки балансу тіла.

Також в Урбан-парку відремонтували бетонний скейт-парк, спот для пана-футболу та стрит-футболу 3х3, а ще додали квадрат, падбол, текбол та івент-простір для подій стрит-футболу.

Проєкт спортивного кластера на ВДНГ розробили й реалізували команди урбан-бюро Big City Lab, офісу міського розвитку Urban Reform та платформи вуличних культур Street Culture.

Фото надані пресслужбою Експоцентру України