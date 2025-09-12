У Києві просять встановити камери на зупинках громадського транспорту — петиція

Ірина Маймур
На сайті Київради зареєстрували петицію з пропозицією обладнати всі зупинки громадського транспорту камерами відеоспостереження.

Автор звернення пояснює, що це дасть змогу підвищити безпеку пасажирів, запобігати крадіжкам, хуліганству та вандалізму, а також оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації. Камери фіксуватимуть спроби пошкодження павільйонів, лавок чи табло, а записи допоможуть поліції швидше розслідувати інциденти.

Камери пропонують зробити доступними онлайн для відповідних служб, а записи з них зберігати щонайменше 14 днів. Також просять повідомляти мешканців про роботу системи, а відео зберігати з дотриманням правил захисту персональних даних.

“Реалізація цієї ініціативи створить безпечне, сучасне та комфортне транспортне середовище для всіх мешканців і гостей міста”, — йдеться у петиції.

Фото: Michał Jakubowski / Unsplash

Опубліковано: 12 вересня 2025
