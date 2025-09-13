У Києві створюють інтерактивну 3D-мапу памʼяток архітектури

Ірина Маймур
На сайті Туристичного хабу зʼявиться новий розділ з інтерактивною мапою Києва, де можна буде побачити пам’ятки архітектури у 3D-моделі й послухати аудіогіди.

До цифрової колекції додадуть пам’ятник Магдебурзькому праву, дзвіницю церкви Миколи Доброго, Покровську церкву, церкву Миколи Притиска, Воскресенську церкву Фролівського монастиря та будівлю Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Воскресенська церква Фролівського монастиря. Фото: Fotoswetik / Вікіпедія

Окрім архітектури, планують оцифрувати мозаїки, вітражі, керамічні панно та скульптури.

Проєкт реалізують Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Київський науково-методичний центр із охорони та реставрації пам’яток, команда ДІАЗ “Стародавній Київ”, КП ГіОЦ КМР та “Київ Цифровий”.

Опубліковано: 13 вересня 2025
