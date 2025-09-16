Житній ринок внесли до переліку обʼєктів культурної спадщини

Житній ринок внесли до переліку об’єктів культурної спадщини. Відтепер будівля перебуває під охороною держави та захищена від знесення, повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

“Хто б не став власником, він не зможе знищити цю історичну будівлю”, — підкреслила директорка ДОКС Марина Соловйова.

Це означає, що ринок залишиться на своєму місці, його архітектурний вигляд не можна змінювати, але досі депутати КМДА можуть вирішувати питання про продаж Житнього.

Втім, це не остаточний крок для захисту Житнього. Комісія Міністерства культури і стратегічних комунікацій ще має затвердити внесення Житнього ринку до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Нагадаємо, 30 липня Житній ринок внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.