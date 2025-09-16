У київському метро просять створити кімнати для мам із немовлятами під час тривог

Ірина Маймур
На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою облаштувати на станціях метро спеціальні кімнати для молодих мам із немовлятами.

Автор звернення Андрій Машков пояснює, що під час повітряних тривог саме ця група є однією з найбільш вразливих, тому для них потрібно створити максимально комфортні умови перебування в укриттях.

У петиції пропонують обладнати приміщення для мам і немовлят столом для годування, запасом питної води, чайником, одноразовим посудом, сухими та вологими серветками, антисептиками та іншими необхідними речами. Кімнати мають бути відокремленими від основного потоку людей, розташовуватися в найбезпечнішій частині станції та, за можливості, мати окремий доступ до санвузла.

Доступ туди пропонують обмежити — сторонні особи не зможуть заходити, окрім аварійних служб, поліції, медперсоналу та працівників метрополітену.

“Війна йтиме далі, і це сувора правда життя, — йдеться у петиції. — Від наслідків страждають усі верстви населення, але особливо молоді мами з немовлятами. Ми зобов’язані піклуватися про майбутні покоління”.

Фото: Hans / Unsplash

Опубліковано: 16 вересня 2025
