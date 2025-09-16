Прокуратура вимагає прибрати незаконні ресторани з парків і берегів річок Києва

Київська міська прокуратура звернулася до місцевої влади з вимогою звільнити парки, території природно-заповідного фонду та узбережжя річок від незаконно зведених ресторанів і розважальних закладів.

У відомстві нагадали, що закон забороняє розміщення комерційних споруд на таких ділянках — вони мають залишатися загальнодоступними і не можуть передаватися у приватну власність чи користування.

Наразі в деяких парках і на берегах річок підприємці без дозвільних документів звели капітальні будівлі, огородили частину територій та обмежили доступ киян. Прокуратура закликає бізнес привести діяльність у відповідність до законодавства й добровільно звільнити ділянки. В іншому випадку до справи долучатимуть суд.

Відповідний лист уже надіслали голові КМДА Віталію Кличку.

Фото: Viktoria Oseyko / Unsplash

Опубліковано: 16 вересня 2025
