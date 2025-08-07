Прокуратура Києва вимагає знести ресторан "О'Панас" у парку Шевченка

339
Артем Черничко
share share

Шевченківська окружна прокуратура Києва вимагає знести будівлю ресторану “О'Панас” у Парку імені Тараса Шевченка та повернути ділянку площею 567 м² столичній громаді. Відповідний позов поданий до Господарського суду Києва.

Будівництво та реєстрація права власності на цю будівлю були незаконними, кажуть у прокуратурі. Йдеться про частину парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва та належить до природно-заповідного фонду України. На такій території заборонене будь-яке будівництво чи інша діяльність, не пов'язана з прямими функціями парку.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження за цим позовом та призначив підготовче засідання.

Ресторан української кухні “О’Панас” відкрили 25 років тому. Це двоповерхова будівля з терасою, розташована за адресою: вул Терещенківська, 10.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 серпня 2025
share share
Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей В Україні заблокували 7 інстаграм-блогерів за рекламу казино В Україні заблокували 7 інстаграм-блогерів за рекламу казино Timberland випускає лімітовану колекцію, присвячену Їжаку Соніку Timberland випускає лімітовану колекцію, присвячену Їжаку Соніку Foster + Partners спроєктували ТЦ із рестораном у формі тарілки на набережній Стамбула Foster + Partners спроєктували ТЦ із рестораном у формі тарілки на набережній Стамбула
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.