Прокуратура Києва вимагає знести ресторан "О'Панас" у парку Шевченка

Шевченківська окружна прокуратура Києва вимагає знести будівлю ресторану “О'Панас” у Парку імені Тараса Шевченка та повернути ділянку площею 567 м² столичній громаді. Відповідний позов поданий до Господарського суду Києва.

Будівництво та реєстрація права власності на цю будівлю були незаконними, кажуть у прокуратурі. Йдеться про частину парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва та належить до природно-заповідного фонду України. На такій території заборонене будь-яке будівництво чи інша діяльність, не пов'язана з прямими функціями парку.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження за цим позовом та призначив підготовче засідання.

Ресторан української кухні “О’Панас” відкрили 25 років тому. Це двоповерхова будівля з терасою, розташована за адресою: вул Терещенківська, 10.