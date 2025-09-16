У Дніпрі запустили перший панорамний екскурсійний трамвай

У Дніпрі презентували перший в Україні панорамний трамвай для екскурсій.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Два сучасні вагони привезли з Лейпцига й адаптували під міські колії. Усередині облаштовані столики між сидіннями, кондиціонери, аудіосистема й екрани для показу візуального контенту. Дизайн трамваїв витриманий у кольорах міста — гранатовому та білому, із портретами відомих дніпрян.

Перший маршрут отримав назву “Дніпровський Бродвей”. Він повторює скорочений шлях трамвая №1 та охоплює головні пам’ятки центру: від Університету наук і технологій до вулиці Центральної, повз Нагорний ринок і Спасо-Преображенський кафедральний собор. У майбутньому замовити таку поїздку можна буде через сайт Музею історії Дніпра.

Проєкт реалізували Дніпровська міська рада разом із Музеєм історії Дніпра, компанією Liberta та молодіжною мережею “Хвиля”.

Фото: Дніпровська міська рада