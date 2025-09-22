У Львові відновили віллу початку XX століття: там буде простір для дітей і молоді

У Львові на вул. Замарстинівській, 213 відкрили після реставрації віллу Стецкевича.

Там працюватиме молодіжний центр і станиця «Пласту», повідомила міськрада.

Будинок звели у 1930-х роках у стилі функціоналізм з елементами народної архітектури для подружжя львівських меценатів Стецкевичів. Триповерхова вілла вирізняється цегляними вставками, стилізованими під вишивку, та облицюванням ламаним каменем.

Вілла мала статус пам’ятки місцевого значення від 1993 року. Проте у 2019-му консультативна рада Львівської ОДА визнала, що будівлю внесли до переліку помилково, і суд скасував її охоронний статус. На місці вілли планували звести житловий комплекс. Після розголосу та петицій місто домовилося із забудовником «Кворум-партнерс»: компанія відновила будинок власним коштом, натомість отримавши іншу ділянку.

У грудні 2020 року консультативна рада при департаменті архітектури Львівської ОДА проголосувала за внесення вілли Стецкевичів до Державного реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.

У приміщенні зберегли автентичні сходи та пічки, встановили нові дерев’яні вікна і двері, облаштували доступність для людей з інвалідністю. У дворі з’явилися спортивні й ігрові майданчики, амфітеатр і простір для пластунів. Тут також залишили старі яблуні.

Тепер вілла стане осередком для молоді, місцем зустрічей «Пласту» та громадських ініціатив.

Фото: Роман Балук, Анастасія Смольєнко / Львівська міськрада