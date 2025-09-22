У Львові відновили віллу початку XX століття: там буде простір для дітей і молоді

750
Ірина Маймур
share share

У Львові на вул. Замарстинівській, 213 відкрили після реставрації віллу Стецкевича.

Там працюватиме молодіжний центр і станиця «Пласту», повідомила міськрада.

Будинок звели у 1930-х роках у стилі функціоналізм з елементами народної архітектури для подружжя львівських меценатів Стецкевичів. Триповерхова вілла вирізняється цегляними вставками, стилізованими під вишивку, та облицюванням ламаним каменем.

Вілла мала статус пам’ятки місцевого значення від 1993 року. Проте у 2019-му консультативна рада Львівської ОДА визнала, що будівлю внесли до переліку помилково, і суд скасував її охоронний статус. На місці вілли планували звести житловий комплекс. Після розголосу та петицій місто домовилося із забудовником «Кворум-партнерс»: компанія відновила будинок власним коштом, натомість отримавши іншу ділянку.

У грудні 2020 року консультативна рада при департаменті архітектури Львівської ОДА проголосувала за внесення вілли Стецкевичів до Державного реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.

У приміщенні зберегли автентичні сходи та пічки, встановили нові дерев’яні вікна і двері, облаштували доступність для людей з інвалідністю. У дворі з’явилися спортивні й ігрові майданчики, амфітеатр і простір для пластунів. Тут також залишили старі яблуні.

Тепер вілла стане осередком для молоді, місцем зустрічей «Пласту» та громадських ініціатив.

Фото: Роман Балук, Анастасія Смольєнко / Львівська міськрада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 вересня 2025
share share
«Велика смілива красива подорож» не така смілива, як здається «Велика смілива красива подорож» не така смілива, як здається Демна Гвасалія представив першу колекцію для Gucci Демна Гвасалія представив першу колекцію для Gucci Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.