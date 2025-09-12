На Полтавщині відновили колишню земську школу в стилі українського модерну

У селі Старий Хутір на Полтавщині відремонтували будівлю колишньої земської школи, зведеної понад 100 років тому за проєктом архітектора й художника Опанаса Сластіона.

Про це пише “Суспільне Полтава”.

Ініціювала відбудову місцева меценатка Ірина.

Приміщення роками занепадало: дах протікав, вікна були вибиті, ґанок зруйнований. У жовтні 2024 року громада розпочала ремонт: полагодили дах, відремонтували стелю, пофарбували підлогу, пошпаклювали стіни та зробили новий ґанок.

“Коли я сюди приїжджала дитиною, ця будівля використовувалася, на той момент це був магазин, — згадує Ірина. — Коли побачила фотографію рік тому, це був трішки інший вже стан, гірший. І мені так трошки стало боляче, що вона так занепадає. І тому мені хотілося повернути життя у ці стіни”.

На початку повномасштабної війни жінка виїхала за кордон, звідти надсилала кошти на ремонт. У вересні цього року вона разом із родиною повернулася в Україну та переїхала жити у Старий Хутір.

Зараз у приміщенні облаштували куточок пам’яті Опанаса Сластіона та загиблого на війні земляка. Тут працює бібліотека, збирається самодіяльний колектив, проводять заняття для дітей.

“Іра нас згуртувала і допомогла коштами. Підтримали й односельці, і старостат. Тепер це місце, де можна відпочити душею, поспівати, поспілкуватися й допомагати ЗСУ”, — розповідає завідувачка сільського клубу Оксана Берестовська.

Серію проєктів земських шкіл для Лохвицького повіту український маляр, графік та архітектор Опанас Сластіон створив у 1910–1916 роках. Усі споруди збудовані у стилі українського модерну. Вони мають шестикутні вікна, а цегляний декор на фасаді нагадував візерунок української вишивки. Нині із 53 шкіл 35 внесені до реєстру пам’яток архітектури.

Фото: “Суспільне Полтава”