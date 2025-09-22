Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція
На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з проханням продовжити Святошинсько-Броварську («червону») лінію метро від станції «Академмістечко» до вулиці Мрії (колишня Туполєва).
Автор звернення Дмитро Ревтюх пропонує збудувати три нові станції:
- «Новобіличі» — мілкого закладення, поруч із залізничною платформою для зручної пересадки на електричку. Це також дозволить розвантажити «Академмістечко».
- «Берковці» — глибокого закладення, поряд із Lavina Mall та Епіцентром. Вона має обслуговувати відвідувачів торговельних і промислових об’єктів району.
- «Мрії» — кінцеву станцію з паркінгом park&ride для мешканців передмість, щоби зменшити автомобільний трафік у місті.
У петиції зазначається, що реалізація проєкту покращить транспортну доступність Святошинського району та зменшить навантаження на дороги.
