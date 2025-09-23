У київському заказнику «Горбачиха» почали вирубку дерев, — активіст

Артем Черничко
На території ландшафтного заказника «Горбачиха» у Дніпровському районі Києва зафіксовано незаконні будівельні роботи та вирубку дерев. Про це повідомив ветеран і активіст Олег Симороз.

«Сьогодні на одну з ділянок заказника приїхав екскаватор, який засипає ділянку з деревами, місцеві мешканці також зафіксували вирубку дерев», — написав Симороз.

За його словами, техніка заїхала з території будівництва ЖК «Русанівська гавань» компанії «Ковальська». Ці роботи є незаконними, оскільки на ділянку немає дозвільних документів на будівництво, підкреслює активіст.

«Окрім цього, на основну частину заказника біля прибережної зони зазіхає будівельна компанія KAN соратника Кличка — забудовника Ігоря Ніконова, у них там вже цілий проєкт бетонування дикої природи», — йдеться в дописі.

Територія заказника входить до прибережно-захисної смуги Дніпра, де заборонено будівництво.

Урочище Горбачиха, площею близько 100 га, з 1994 року зарезервоване для створення ландшафтного заказника. Однак, частину цієї території передали в оренду для будівництва торговельно-офісного центру з паркінгом. У зв'язку з цим, Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) подав позов проти Київради та забудовників, вимагаючи визнати незаконним рішення про передачу ділянки, а також розірвати договір оренди, підписаний у 2008 році та продовжений у 2018 році.

Фото: Олег Симороз

Опубліковано: 23 вересня 2025
