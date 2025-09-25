У Києві на центральній площі ВДНГ відновили басейн
У Києві на центральній площі ВДНГ повністю відновили басейн, який перебував у занедбаному стані понад 10 років.
Про це повідомив генеральний директор комплексу Євген Мушкін.
Басейн розташований між павільйонами №4 та №8. Його відновлення приурочили до відкриття фестивалю «Книжкова країна».
Як зазначає Євген Мушкін, ремонт виконали власним коштом ВДНГ за рахунок ведення господарської діяльності.
Це перша реконструкція басейну з моменту побудови експоцентру в 1958 році. Востаннє масштабні роботи проводили у 1966–1967 роках після пожежі часів Другої світової війни. Пізніше були лише часткові ремонти — у 1992 та 2000 роках.
Фото: Євген Мушкін
Опубліковано: 25 вересня 2025