У Києві на центральній площі ВДНГ відновили басейн

Ірина Маймур
У Києві на центральній площі ВДНГ повністю відновили басейн, який перебував у занедбаному стані понад 10 років.

Про це повідомив генеральний директор комплексу Євген Мушкін.

Басейн на ВДНГ до відновлення

Басейн розташований між павільйонами №4 та №8. Його відновлення приурочили до відкриття фестивалю «Книжкова країна».

Як зазначає Євген Мушкін, ремонт виконали власним коштом ВДНГ за рахунок ведення господарської діяльності.

Басейн на ВДНГ після відновлення
Басейн на ВДНГ після відновлення

Це перша реконструкція басейну з моменту побудови експоцентру в 1958 році. Востаннє масштабні роботи проводили у 1966–1967 роках після пожежі часів Другої світової війни. Пізніше були лише часткові ремонти — у 1992 та 2000 роках.

Фото: Євген Мушкін

Опубліковано: 25 вересня 2025
