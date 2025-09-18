На ВДНГ у Києві висадять 12 тисяч рослин для Терапевтичного саду
На ВДНГ триває створення Терапевтичного саду — нового простору для відпочинку й відновлення.
Про це повідомила пресслужба Експоцентру України.
Підготовчі та земельні роботи вже завершені, прокладено освітлення й систему поливу, а також обрано інклюзивне покриття. Зараз відбувається висаджування рослин.
До 27 дерев, що вже росли на території, додадуть ще 16, а також 688 кущів і майже 12 тисяч багаторічних рослин. Серед них — яблуні, бруслини, герань, геленіум, чебрець, розмарин, осока, бруннери, пахісандри та інші.
Рослини підібрані так, аби залучати всі п’ять чуттів: вони різняться відтінками, текстурами й ароматами. Відвідувачі зможуть спостерігати за ними, чути шелест, торкатися і вдихати запахи, що створює глибший терапевтичний ефект.
На вході висадять дерева й кущі, що формуватимуть яскраві сезонні акценти: восени це клени, горобина та ірга Ламарка, навесні — бузок. У центрі саду розташуються сонячні луки багаторічників, а навколо зон проведення терапевтичних практик висадять щільні кущі, які створюватимуть відчуття безпеки й камерності.
Принцип озеленення повторює природні умови: у центрі ростимуть сонцелюбні рослини, по краях — тіньовитривалі. Планування не передбачає чіткої симетрії, а нагадує природний ландшафт.
Щосезону сад змінюватиме вигляд і настрій:
- весною з’являтимуться молоді трави;
- влітку домінуватимуть яскраві барви — жовті рудбекії, пурпурові ехінацеї, сині амсонії;
- восени можна буде відчути дотик ковили й манжетки;
- взимку простір зберігатиме виразність завдяки сухим злакам.
Аромати також змінюватимуться залежно від сезону: від пряної материнки й шавлії влітку до лаванди восени.
Проєкт втілюється ВДНГ спільно з Міністерством у справах ветеранів у межах Національної стратегії безбар’єрності за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Сад проєктує Big City Lab у партнерстві з архітектурним бюро PUPA, а підтримку надають Visa, ПриватБанк, Work UA та Expolight. Відкриття планують восени цього року.
Візуалізації: Big City Lab / PUPA