На ВДНГ у Києві висадять 12 тисяч рослин для Терапевтичного саду

Ірина Маймур
На ВДНГ триває створення Терапевтичного саду — нового простору для відпочинку й відновлення.

Про це повідомила пресслужба Експоцентру України.

Підготовчі та земельні роботи вже завершені, прокладено освітлення й систему поливу, а також обрано інклюзивне покриття. Зараз відбувається висаджування рослин.

До 27 дерев, що вже росли на території, додадуть ще 16, а також 688 кущів і майже 12 тисяч багаторічних рослин. Серед них — яблуні, бруслини, герань, геленіум, чебрець, розмарин, осока, бруннери, пахісандри та інші.

Рослини підібрані так, аби залучати всі п’ять чуттів: вони різняться відтінками, текстурами й ароматами. Відвідувачі зможуть спостерігати за ними, чути шелест, торкатися і вдихати запахи, що створює глибший терапевтичний ефект.

На вході висадять дерева й кущі, що формуватимуть яскраві сезонні акценти: восени це клени, горобина та ірга Ламарка, навесні — бузок. У центрі саду розташуються сонячні луки багаторічників, а навколо зон проведення терапевтичних практик висадять щільні кущі, які створюватимуть відчуття безпеки й камерності.

Принцип озеленення повторює природні умови: у центрі ростимуть сонцелюбні рослини, по краях — тіньовитривалі. Планування не передбачає чіткої симетрії, а нагадує природний ландшафт.

Щосезону сад змінюватиме вигляд і настрій:

  • весною з’являтимуться молоді трави;
  • влітку домінуватимуть яскраві барви — жовті рудбекії, пурпурові ехінацеї, сині амсонії;
  • восени можна буде відчути дотик ковили й манжетки;
  • взимку простір зберігатиме виразність завдяки сухим злакам.

Аромати також змінюватимуться залежно від сезону: від пряної материнки й шавлії влітку до лаванди восени.

Проєкт втілюється ВДНГ спільно з Міністерством у справах ветеранів у межах Національної стратегії безбар’єрності за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Сад проєктує Big City Lab у партнерстві з архітектурним бюро PUPA, а підтримку надають Visa, ПриватБанк, Work UA та Expolight. Відкриття планують восени цього року.

Візуалізації: Big City Lab / PUPA

Опубліковано: 18 вересня 2025
