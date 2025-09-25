Кияни вимагають створити рекреаційну зону на Рибальському острові — петиція

27
Артем Черничко
На сайті Київради зареєстровано петицію із закликом врятувати Київську гавань і Рибальський острів на Подолі від забудови й забруднення, створивши там рекреаційну зону. Звернення вже підписали понад 500 людей — для розгляду потрібно 6 тисяч голосів.

Зображення: КМДА

Автор петиції Дмитро Дмитренко називає поточний стан острова «трагедією». «Там, де колись був гордий центр річкової торгівлі Києва, у самій перлині Дніпра, ми зараз маємо брудні склади, перевалку піску, складування металобрухту і незаконні схеми», – йдеться у його зверненні.

Активіст закликає КМДА припинити шкідливу діяльність підприємств на Рибальському острові, розпочати проєкт створення сучасної рекреаційної зони, а також залучити інвесторів.

Крім того, петиція пропонує створити на цій території сучасну набережну з парками, скверами і затишними алеями, дитячі та спортивні майданчики, атракціони, місця для сімейного відпочинку. Також йдеться про виставкові простори для яхт, кораблів і водної техніки.

Опубліковано: 25 вересня 2025
