Кличко підтримав петицію про заборону гучних авто і мотоциклів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію про заборону руху містом автомобілів та мотоциклів із гучними вихлопними системами.

У рішенні йдеться, що використання системи «прямострум» та інших вихлопних систем без шумопоглинача має негативний вплив на психоемоційний стан мешканців і має бути заборонене.

Водночас мер визнав, що контролювати ситуацію наразі складно: для дієвого механізму покарання потрібні зміни в законодавстві, які має ухвалити Верховна Рада. Наразі ж водії можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за несправну систему випускання відпрацьованих газів двигуна, як це передбачено Кодексом про адмінправопорушення.

Кличко заявив, що місто звернулося до Національної поліції з проханням виявляти транспорт із подібними системами й «унеможливлювати» його використання в Києві. Також КМДА проводитиме інформаційні кампанії, щоб заохотити порушників дотримуватися правил.

Зазначимо, що Київрада ще в червні 2022 року ухвалила рішення про заборону руху в столиці транспорту з надмірно гучними вихлопними системами. Однак тоді так само виявилося, що у правоохоронних органів немає дієвого механізму для притягнення порушників до відповідальності.

У серпні 2025 року керівник Національної поліції Іван Вигівський заявив , що необхідно ввести окрему адміністративну відповідальність за використання гучних транспортних засобів.