Кличко підтримав петицію про заборону гучних авто і мотоциклів у Києві

697
Ірина Маймур
share share

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію про заборону руху містом автомобілів та мотоциклів із гучними вихлопними системами.

У рішенні йдеться, що використання системи «прямострум» та інших вихлопних систем без шумопоглинача має негативний вплив на психоемоційний стан мешканців і має бути заборонене.

Водночас мер визнав, що контролювати ситуацію наразі складно: для дієвого механізму покарання потрібні зміни в законодавстві, які має ухвалити Верховна Рада. Наразі ж водії можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за несправну систему випускання відпрацьованих газів двигуна, як це передбачено Кодексом про адмінправопорушення.

Кличко заявив, що місто звернулося до Національної поліції з проханням виявляти транспорт із подібними системами й «унеможливлювати» його використання в Києві. Також КМДА проводитиме інформаційні кампанії, щоб заохотити порушників дотримуватися правил.

Зазначимо, що Київрада ще в червні 2022 року ухвалила рішення про заборону руху в столиці транспорту з надмірно гучними вихлопними системами. Однак тоді так само виявилося, що у правоохоронних органів немає дієвого механізму для притягнення порушників до відповідальності.

У серпні 2025 року керівник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що необхідно ввести окрему адміністративну відповідальність за використання гучних транспортних засобів.

Фото: Surya Ahmad Pajar / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 вересня 2025
share share
Кондитерка створила лімітовані кекси на честь нового альбому Тейлор Свіфт Кондитерка створила лімітовані кекси на честь нового альбому Тейлор Свіфт Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу» Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.